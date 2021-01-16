سيناتور جمهوري: بعض مقتحمي الكابيتول خططوا لخطف واغتيال بنس

قال السيناتور الجمهوري بن ساز إن بعض مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، خططوا لخطف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وربما اغتياله.

وأضاف السناتور، في بيان نشره على موقعه الرسمي: "المحققين لديهم أدلة دامغة تشير إلى أن بعض المشاغبين الذين اقتحموا الكابيتول كانوا يخططون لاختطاف نائب الرئيس وربما لاغتياله".

وأوضح ساز أنه أصدر هذا البيان، بعد أن ذكرت وزارة العدل في وثائق قضائية أن المشاغبين الذين اقتحموا مقر الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني كانوا يهدفون إلى "خطف واغتيال مسؤولين منتخبين".

واعتبر أن البعض يحاول تبييض الهجوم على الكابيتول، بزعم أن حفنة من الشباب المنحرفين خرجوا عن السيطرة.

وأضاف: "هؤلاء لم يكونوا سكارى، بل كانوا إرهابين يهاجمون عملية انتقال السلطة المنصوص عليها في الدستور، ويجب محاكمتهم بأقصى عقوبة قانونية".

​واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس قبل نحو 10 أيام.

وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.