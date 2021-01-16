إعلام: سقوط صواريخ إيرانية قرب حاملة طائرات أمريكية

ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم السبت أن صواريخ إيرانية بعيدة المدى سقطت قرب سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز".

ونقلت الشبكة في تقرير لها عن مسؤولين أمريكيين أن صاروخا واحدا على الأقل سقط على مسافة 20 ميلا من السفينة التجارية، لكنهم رفضوا تقديم المزيد من التفاصيل حول السفينة.

وأوضحت أن حاملة الطائرات الأمريكية كانت على مسافة حوالي 100 ميل من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل لحظة اصطدامهم بالمحيط، ما أدى إلى تطاير شظايا كل الاتجاهات.

وقالت الشبكة إن الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت إطلاق الصواريخ التي سقطت بالمحيط الهندي من إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، عن مناورات عسكرية دفاعية في منطقة الصحراء المركزية وسط إيران.

وأطلق الجيش الإيراني أعدادا كبيرة من صواريخ أرض-أرض باليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

وتمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير أهداف العدو المفترضة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

ويأتي الإعلان عن سقوط الصواريخ الإيرانية في ظل تصاعد التوترات في العلاقات الأمريكية الإيرانية على إثر التهديدات الإعلامية المتبادلة، والتلويح الأمريكي بإمكانية القيام بتوجيه ضربة عسكرية لطهران في المستقبل القريب.

وبدأت إيران مؤخرا تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردرو النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي لمطالبتها بالعدول عن هذه الخطوة.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه عام 2018.