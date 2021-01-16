الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخصين بعد العثور على حقائب مشبوهة في مطار فرانكفورت

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إلقاء القبض على شخصين اثنين في مطار فرانكفورت، بعد العثور على حقائب مشبوهة، لافتة إلى أنه يجري البحث عن شخص ثالث.

برلين- سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه "تم إلقاء القبض على شخصين اثنين وجاري ملاحقة ثالث، في مطار فرانكفورت، بعد العثور على حقائب مشبوهة في المطار".

وأوضحت أن الشرطة الألمانية "فحصت الأمتعة وتبين أنها لا تشكل تهديدا".

Cops immediately evacuated the area at the Frankfurt airport after brief exchange of fire. Airport operations slowly resuming to normal. More details on the man in custody of police expected soon. pic.twitter.com/3TAq3bnKAZ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 16, 2021

وأعلنت شرطة مطار فرانكفورت عن انتهاء العملية الأمنية في المطار، وأعادت الشرطة فتح المناطق المغلقة تدريجيا.

وكانت الشرطة الألمانية أغلقت صالات الوصول في مطار فرانكفورت بشكل مؤقت، بعد العثور على الحقائب المشبوهة.