إعلام: القبض على مسلح حاول العبور من نقطة تفتيش أمنية وسط واشنطن

ألقت شرطة الكابيتول الأمريكية، اليوم السبت، القبض على رجل مسلح من ولاية فرجينيا، خلال محاولته العبور من نقطة تفتيش وسط واشنطن.

واشنطن - سبوتنيك. وأكدت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر أمني، أن "الشرطة الأمريكية أوقفت ويسلي الين بيلر من ولاية فرجينيا، بالقرب من نقطة تفتيش لسيارات الشرطة، عند معبر نورث كابيتول، شمال مبنى الكابيتول".

وأوضحت "سي إن إن"، أن "المسلح قدم للشرطة تصاريح مزورة للمشاركة في احتفال تنصيب بايدن"، لافتة إلى أن "الرجل ذكر أن لديه مسدس نصف آلي. وصادرت الشرطة السلاح وعدد 509 طلقة".

وكشفت أنه "تم القبض على بيلر لحيازته سلاح ناري وذخيرة غير مسجلة".

يشار إلى أن العاصمة الأمريكية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا في أعقاب هجوم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على مبنى الكابيتول منذ أيام.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، بظهور دوريات عسكرية في شوارع واشنطن، وامتد السور المحيط بالبيت الأبيض ليشمل أربع أحياء، وذلك قبل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بأقل من أسبوع.

يذكر أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عقد مساء الخميس الماضي، اجتماعا مع مسؤولي هيئات حماية القانون. وبحث الاجتماع تقديم تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات لضمان أمن مراسم التنصيب.