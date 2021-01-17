آلاف المهاجرين يتجهون من هندوراس الى الولايات المتحدة... فيديو

قال المتحدث باسم وكالة الهجرة الرسمية في غواتيمالا ، أليخاندرا مينا، يوم السبت، إن ما يقدر بـ7000 إلى 8000 مهاجر متجه إلى الولايات المتحدة دخلوا غواتيمالا من هندوراس منذ يوم الجمعة.

كما وحثت وزارة الشؤون الخارجية في غواتيمالا السلطات في هندوراس على بذل المزيد من الجهد "لاحتواء المغادرة الجماعية لسكانها" في بيان صدر يوم السبت.

بينما لم يستجب المعهد الوطني للهجرة في هندوراس مباشرة لطلب غواتيمالا، قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه عزز ثلاث نقاط حدودية بين البلدين بمفتشي الهجرة.

أظهر مقطع فيديو بثته شبكة CNN يوم السبت مجموعة كبيرة من الأشخاص يتخطون طوقا من الجنود الغواتيماليين للوصول إلى الطرق السريعة المتجهة إلى المكسيك.

وقدرت السلطات أن ما يقرب من 3500 شخص اجتازوا الطوق. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غادرت أول قافلة مهاجرين كبيرة متجهة إلى الولايات المتحدة منذ بداية جائحة كوفيد -19 سان بيدرو سولا بهندوراس وعبرت إلى غواتيمالا مع ما يقدر بنحو 1500 إلى 2800 شخص.

تراجعت المعابر على الحدود الأمريكية المكسيكية خلال عمليات الإغلاق في عام 2020. وبلغت التخوفات في شهر أبريل أدنى مستوى لها منذ سنوات ، بحوالي 17100.

منذ ذلك الحين، تصاعدت المخاوف بشكل مطرد، مع ما يقرب من 70،000 لكل منها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وفقا لإحصاءات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.