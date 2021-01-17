النمسا تمدد الإغلاق العام حتى 7 فبراير

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أن بلاده ستمدد الإغلاق العام بسبب جائحة فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى السابع من شباط / فبراير القادم.

وقال كورتس لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن نعلمكم أنه من الضروري تمديد الإغلاق العام، بما في ذلك القيود على مغادرة المنزل. واتفق الخبراء على وجوب خفض معدلات الإصابة خلال سبعة أيام إلى 50، والأفضل إلى 25 ، قبل أن إنهاء الإغلاق".

ووفقا لكورتس، فإن هذا يعني أنه الحد من انتشار العدوى إلى 700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا يوميا.

كما حث كورتز المواطنين على زيادة المسافة الاجتماعية المطلوبة إلى مترين. كما أشار إلى أن تمديد الإغلاق يرتبط أيضا باكتشاف سلالات فيروس كورونا "البريطانية" في البلاد.

من المقرر أن يبدأ الخروج التدريجي من الحجر الصحي في النمسا اعتبارًا من 8 فبراير مع افتتاح مراكز التسوق والخدمات والمدارس والمتاحف.