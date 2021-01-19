لأول مرة... الطيران الأمريكية تسمح بتشغيل طائرات "دون طيار" آلية بالكامل وبلا تحكم خارجي

حصلت شركة "أميريكان روبوتيكس" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الموافقة على تشغيل رحلات تجارية لطائرات بدون طيار، آلية بالكامل، دون التحكم عن بعد.

يذكر إنها المرة الأولى التي تسمح فيها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية برحلات جوية دون طيار تجارية مؤتمتة بالكامل.

وأكدت شركة "أميريكان روبوتيكس"، إن أجهزتها قادرة على العمل دون الحاجة إلى "عمالة بشرية باهظة الثمن". وأضافت الشركة يوم الجمعة، إنها اختبرت طائرات مسيرة آلية بالكامل لمدة أربع سنوات.

American Robotics is proud to announce that today, it became the first company approved by the FAA to operate its fully-automated drones without human operators on-site! Read more in the @WSJ here: https://t.co/zT3VQjPWYq — American Robotics (@amerobotics) January 15, 2021

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في "أميريكان روبوتيكس"، ريس موزر، إنه قد يكون هناك سوق بقيمة 100 مليار دولار في مجال تقديم خدمات الطائرات دون طيار لصناعات قطاعي الطاقة والزراعة مثلا، لكن متطلبات السلامة الخاصة بإدارة الطيران الفيدرالية قد قيدت استخدامها.

وأوضحت الشركة، إن الطائرات الكشفية دون طيار تمتلك تكنولوجيا تمكنها من البقاء على مسافة آمنة من الطائرات الأخرى. ويتم تخزينهم في محطات تسمح بالشحن الذاتي ومعالجة ونقل البيانات التي يجمعونها من المسوحات الجوية.

وسمحت إدارة الطيران الفيدرالية للشركات بتشغيل طائرات بدون طيار خارج نطاق رؤية المشغلين، ولكن كان يجب أن يكون الشخص على الأرض في مكان قريب. وقالت محامية الشركة والمديرة التنفيذية لتحالف الطائرات بدون طيار التجارية، ليزا إلمان، إن السماح بتوسيع العمليات خارج نطاق رؤية المشغل "أمر بالغ الأهمية لانطلاق الصناعة حقًا".

Today, the FAA’s rule on drone operations over people officially published in the Federal Register https://t.co/puHYE61imD. The final rule also allows routine operations at night under certain conditions. Learn more at https://t.co/aVpNJ46Chy. #StartTheClock pic.twitter.com/iaTcl5ULlk — FAA Drone Zone (@FAADroneZone) January 15, 2021

ووفقًا للوثائق التي نشرتها إدارة الطيران الفيدرالية يوم الخميس الماضي، فإن الطائرات دون طيار، ستقتصر على ارتفاعات أقل من 122 مترًا في المناطق الريفية. ستسمح لهم الإدارة بالحصول على أقصى وزن للإقلاع يبلغ تسعة كيلوغرامات.