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    احتجاجات ضد الاجراءات الاحترازية والقيود المشددة بسبب جائحة كورونا في روما، إيطاليا 2 نوفمبر 2020

    "فايزر" تؤخر صادرات لقاحها ضد "كوفيد-19" إلى إيطاليا

    © REUTERS / Yara Nardi
    العالم
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    أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "فايزر" الأمريكية، التي طورت بمشاركة "بيونتيك" الألمانية، لقاحاً ضد فيروس كورونا، ستؤخر تصدير شحنات هذا الدواء إلى إيطاليا.

    روما- سبوتنيك. وبحسب تقارير إعلامية محلية، وصلت، يوم أمس الاثنين، فقط 103 آلاف جرعة من لقاح "فايزر/بيونتيك" إلى إيطاليا، وكان من المتوقع تسليم ما يقرب من 295 ألف جرعة إضافية اليوم. هذه الكمية من الدواء أقل بنسبة 29 في المئة من المخطط الأصلي.

    تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في ميلانو، إيطاليا مايو 2020
    © Sputnik . Tatyana Volobueva
    إصابات كورونا في إيطاليا تتخطى حاجز المليون

    وفي يوم أمس الاثنين، أبلغ ممثلو "فايزر" السلطات الطبية الإيطالية أنه في يوم الاإثنين سيتم تخفيض الشحنات بقدر كبير إلي 53 ألف جرعة، أي أقل بنحو 6 مرات.

    وفي الوقت نفسه، تعهدت "فايزر" بتعويض الوقت الضائع في غضون أسبوع ، لكن مثل هذه الاضطرابات في الإمداد أثارت سخط مسؤولي الصحة المحليين. ما يعقد المسألة كون جرعات لقاح " فايزر/بيونتيك" مطلوبة بالفعل لتلقيح ثان للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح الأول في وقت مبكر من حملة التطعيم الوطنية.

    ووصف دومينيكو أركوري، مفوض الطوارئ الخاص بفيروس "كوفيد –19"، الوضع بأنه "متأخر للغاية" وطالب شركة "فايزر" على الفور بإعادة إمدادات اللقاح بشكل كامل. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن العاملين في جهازه يدرسون حاليا موضوع إمكانية فرض عقوبات على الشركة الأمريكية.

    وأوضح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" في النظام الصحي الوطني، أنه تم إبرام اتفاقيات لتزويد اللقاحات ضد "كوفيد-19" على مستوى الاتحاد الأوروبي وهي ليست وثائق عامة ومتاحة. ومع ذلك، فمن المعروف أنها تنص على إمكانية تطبيق الشرط الجزائي في حالة عدم الامتثال للحجم المتفق عليه ووقت التسليم.

    ويذكر أنه خلال الربع الأول من عام 2021، تعهدت "فايزر" بشحن أكثر من 8.7 مليون جرعة من اللقاح إلى إيطاليا.

    في وقت سابق، أكد "أركوري" لرئاسة الحكومة والأقاليم الإيطالية أنه سيتم تطعيم 5.9 مليون شخص في البلاد بحلول نهاية آذار/مارس، و13.7 مليون في نيسان/أبريل، و 21.5 مليون شخص بحلول نهاية أيار/مايو. ومن المتوقع أن تكتمل حملة التطعيم بنهاية شهر آب/أغسطس 2021، حيث تهدف السلطات الطبية إلى تطعيم ما يقرب من 70 في المئة من السكان "كوفيد-19"، أي 42 مليون شخص، وذلك من أجل تحقيق المناعة الجماعية.

    وفي المجموع، تتوقع إيطاليا استلام 202 مليون جرعة من لقاحات ضد "كوفيد-19" من خلال مشتريات الاتحاد الأوروبي. وفقًا لـ"أركوري"، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 سيتم تسليم 27 مليون جرعة من لقاح "فايزر/بيونتيك"، ويُتوقع أن تستلم إيطاليا خلال نفس الفترة حوالي 11 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.

    على الرغم من ذلك، هذه الكمية من الدواء ستسمح بتطعيم فقط 19 مليون مواطن إيطالي. وفي هذا الصدد، تعلق السلطات آمالًا كبيرة على التسليم المبكر للقاح الذي طورته شركة "أسترا زينيكا"، ومن المتوقع أن توافق وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" على استخدامه في وقت مبكر بالفعل، في 29 كانون الثاني/يناير الجاري.

    وفقا لبيانات وزارة الصحة الإيطالية، حتى الآن تم تطعيم أكثر من 1.1 مليون شخص ضد فيروس كورونا في عموم البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    إيطاليا, فيروس كورونا
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