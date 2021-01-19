تقرير دولي يبشر بتعافي سريع للتجارة العالمية

أظهر مسح جديد أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية متفائلون بشأن تعافي التجارة من جائحة كورونا بشكل أسرع من التعافي من الأزمة المالية عام 2008.

وبحسب موقع "ذي ناشيونال نيوز"، فقد توقع حوالي 70 في المائة من المشاركين في دراسة، بتكليف من موانئ دبي العالمية وأجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية، أن التجارة ستتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بسرعة أكبر من الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي استغرقت 26 شهرًا.

يعتقد ما يقرب من الثلث أن التعافي سيكون أسرع بمرتين، مع عودة التجارة إلى مستويات ما قبل الوباء في غضون عام، وفقًا للبحث الذي صدر اليوم الثلاثاء.

قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: "لقد سرعت آثار الوباء من تحول سلاسل التوريد ودفعت إلى التكيف السريع لضمان المرونة في التجارة الدولية". مضيفا "لقد ارتقى مجتمع الأعمال العالمي إلى مستوى التحدي، واتخذ إجراءات قوية وحاسمة لجعل سلاسل التوريد أكثر قوة ومرونة، والتي سيتم جني فوائدها في السنوات المقبلة."

أدت الأزمة الصحية العالمية التي سببها كورونا إلى إغلاق معظم الاقتصادات الرئيسية في العالم، وشل السفر الدولي، وضرب قواعد التصنيع، وتعطلت سلاسل التوريد، مما أدى إلى دخول الاقتصاد العالمي في ركود عميق.

وانخفض حجم التجارة الدولية للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية. هذا الانخفاض هو أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 9.2 في المائة لكامل عام 2020 في أحدث توقعات التجارة لمنظمة التجارة العالمية.

تتوقع منظمة التجارة العالمية أن ينتعش حجم التجارة إلى 7.2 في المائة في عام 2021 لكنه يظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

تستند النتائج التي توصلت إليها شركة تشغيل الموانئ ومقرها دبي ووحدة المعلومات الاقتصادية إلى دراسة استقصائية عالمية لكبار المسؤولين التنفيذيين في ست قارات وأجريت على شريحتين. تم إجراء الاستطلاع الأول على 3000 مستجيب في الفترة ما بين يناير ومارس 2020 ، وأجري المسح الثاني على 800 مستجيب بين أكتوبر ونوفمبر 2020.

وردا على سؤال حول المدة التي ستستغرقها التجارة العالمية للعودة إلى نفس المستوى مثل النصف الأول من عام 2019، قبل اندلاع الوباء، أجاب ما يقرب من 27 في المائة من ستة إلى 12 شهرًا وقال 2 في المائة إن الأمر سيستغرق أقل من ستة أشهر. قال حوالي 43 في المائة أن الأمر سيستغرق من عام إلى عامين. ويتوقع 8 في المائة فقط أن الأمر سيستغرق أكثر من خمس سنوات وأقل من 2 في المائة يعتقدون أن التجارة لن تتعافى أبدًا، وفقًا لتقرير التجارة في المرحلة الانتقالية.