إيران: أدنى خطأ من الأعداء سوف يواجه برد قوي

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، مساء اليوم الثلاثاء، إن أدنى خطأ حسابي للعدو فيما يتعلق بالقدرة الدفاعية لبلاده، سيواجه ردا قويا وحاسما من القوات المسلحة الإيرانية.

أفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات حاتمي جاءت على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم.

وأشار العميد حاتمي إلى "إقامة المناورات المشتركة للجيش والحرس الثوري، وبأن بلاده خاضت تجارب قيّمة للغاية في مجال الدفاع والأمن، بما في ذلك فترة الـ8 سنوات من الحرب مع العراق، بزعامة الرئيس صدام حسين، ومنذ ذلك الحين تواجه تهديدات مستمرة مثل تهديدات الإدارة الإرهابية الأمريكية، وخاصة إدارة ترامب".

وأوضح حاتمي أن أمن المنطقة مترابط وبلاده عملت على الدوام على حماية هذا الترابط، مؤكدا أن "قدرات إيران الدفاعية هي من أجل الحفاظ على السلام والأمن فيها، لذلك سنحافظ عليها ونرتقي بها بكل ما لدينا من قوة".

وقال وزير الدفاع الإيراني:

قام الأمريكيون بتحركات مثل إحضار غواصات نووية وتحريك وحدات بحرية وتسيير طائرات بعيدة المدى في المنطقة، وكان هناك غموض بالنسبة إلى وقوعهم في خطأ في تقييم الإمكانيات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعليه فكان من الضروري استعراض الاستعداد الدفاعي للقوات المسلحة للدفاع عن كرامة وأمن البلاد.

ولفت أمير حاتمي إلى أن "جميع أركان القوات المسلحة الإيرانية أظهرت استعدادها من خلال تنفيذ المناورات ونقلت رسالة لأبناء الشعب الأعزاء مفادها أنها جاهزة بالكامل ومجهزة بأحدث المعدات المتطورة والحديثة للدفاع عنهم".