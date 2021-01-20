بالفيديو... تصاعد الحمم البركانية بعد ثوران بركان إيتنا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لبركان إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي استيقظ فجأة وتسبب بتدفق الحمم البركانية وتطايرها في الهواء ليل الإثنين.

ووفقا لصحيفة "نيوفا لا سيسيليا" الإيطالية ارتفع عمود من الرماد والدخان يبلغ ارتفاعه أربعة كيلومترات ورافقه هزات أرضية.

وبحلول صباح يوم أمس الثلاثاء، بدأ النشاط البركاني في التراجع. وتوقفت الهزات الأرضية. ولم ترد تقارير عن أضرار لحقت بالمنازل أو السكان.

— the wilk #BLM (@BimboLimboSpam) January 20, 2021

وعلى الرغم من استيقاظ البركان بين الحين والآخر، يعتقد الخبراء أن بركان إيتنا، والذي يعد من أنشط البراكين في أوروبا، لا يشكل خطرًا على سكان الجزيرة.