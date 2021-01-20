إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا في القارة الأفريقية يتجاوز 80 ألف حالة

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا قد تجاوز 80 ألف حالة وفاة.

موسكو - سبوتنيك . ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فقد توفي 80 ألف 891 شخصا جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء جائحة كورونا، بينما بلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 3 ملايين 309 ألف 228 إصابة.

وأشارت المنظمة إلى أن جنوب أفريقيا تحتوي على أكبر عدد من الإصابات في القارة بتسجيلها 1 مليون 356 ألف 716 إصابة.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن "النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم، بزيادة ثلاث عن العدد الذي سجل في 12 يناير الجاري"، بحسب وكالة "أ ف ب".

وأوضحت المنظمة أنه "حاليا لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة".