سلطات بكين تضع معايير جديدة للإشراف الطبي على الأشخاص القادمين من الخارج

أعلن الناطق باسم حكومة بكين، شو هيجيان، اليوم الأربعاء، أن سلطات المدينة قررت تمديد فترة مراقبة الحالة الصحية لجميع الأشخاص القادمين من الخارج لـ 28 يومًا، وذلك على خلفية حالات جديدة لتفشي عدوى فيروس "كوفيد-19" على المستوى المحلي.

بكين - سبوتنيك. وقال شو هيجيان، خلال إيجاز إعلامي: "من الضروري الالتزام الصارم بمتطلبات نظام "14 + 7 + 7" والقيام بتنفيذ أعمال المراقبة الطبية الفعالة لصحة الأشخاص الذين قدموا إلى بكين من الخارج، وتمديد فترة المراقبة بفترة سبعة أيام إضافية أخرى".

يذكر أنه سبق وقامت السلطات بفرض شرط الالتزام بالبقاء في نظام الحجر الصحي المركزي لمدة 14 يومًا لجميع القادمين من الخارج، يليه عزل ذاتي لمدة سبعة أيام في المنزل.

الآن تمت إضافة سبعة أيام أخرى، سيقوم خلالها العاملون في قطاع الطب بمراقبة الحالة الصحية لأولئك الذين قدموا إلى الصين من الخارج.