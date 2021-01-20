مداه 2750 كيلومترا... باكستان تجري تجربة صاروخية ناجحة

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، عن إجراء تجربة صاروخية ناجحة لصاروخ "أرض – أرض" باليستي من طراز "شاهين-3"، يصل مداه إلى 2750 كيلومترا.

أفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قد ذكرت في بيان لها اليوم، أن التجربة أجريت في بحر العرب بهدف التأكد من التصميم والهيكل الفني لنظام السلاح.

وأكدت أن الرئيس عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، قدما تهانيهما للمسؤولين بنجاح التجربة.

وأجرت باكستان في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، تجارب ناجحة على منظومة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "الفاتح-1"، مطورة بإمكانيات محلية، ويصل مداها إلى 140 كيلومترا، وتستطيع حمل رؤوس حربية تقليدية.

ويشار إلى أن الجيش الباكستاني سبق أن أجرى تجارب على صواريخ "شاهين-1" يصل مداها لـ 650 كيلومترا، و"شاهين-2" يصل مداها لألف و500 كيلومتر، و"غوري" التي يبلغ مداها ألفا و300 كيلومتر.

وأدى توتر بين باكستان والهند إلى التنافس في سباق تسلح، عقب إلغاء الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "غامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة، في 5 أغسطس/آب 2019.