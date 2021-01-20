بايدن يوقع أوامر تنفيذية تلغي سياسات ترامب السابقة تشمل العودة لاتفاق باريس للمناخ والصحة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجموعة من الأوامر التنفيذية وضعها سلفه الرئيس دونالد ترامب ، تشمل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

كما تشمل الأوامر التنفيذية حظر السفر من بعض الدول المسلمة والذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، كما سيوقف تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.