بايدن: ترامب كتب لي رسالة كريمة للغاية ولن أتحدث عن مضمونها قبل التحدث إليه

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، بأن سلفه دونالد ترامب ترك له رسالة على مكتبه في البيت الأبيض وصفها بـ"الكريمة جدا"، دون أن يفصح عن مضمونها.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض: "الرئيس [ترامب] كتب لي رسالة كريمة للغاية"، مضيفا: "كونها خاصة، لن أتحدث عنها. لكنها كانت كريمة جدا".

ومن التقاليد الحديثة في يوم التنصيب بالنسبة للرؤساء الذين يغادرون مناصبهم، أن يكتبوا لخلفهم رسالة تقدم أطيب التمنيات والمشورة.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.