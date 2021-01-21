البيت الأبيض يكشف عن أول زعيم أجنبي سيجري اتصال مع بايدن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الأربعاء إن أول اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم أجنبي سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة.

وخلال أول إفادة لها، قالت ساكي إن الزعيمين سيناقشان القضايا الثنائية فضلا عن مناقشة إلغاء بايدن للتصريح ببناء خط أنابيب كيستون.

Biden's first foreign call will be Friday with Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Psaki says Biden has no plans now to talk to Russian President Vladimir Putin, as he will first be calling "partners and allies" to "rebuild those relationships" https://t.co/1LntlB7T7E pic.twitter.com/bwj1s1aBBN — CBS News (@CBSNews) January 21, 2021

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.