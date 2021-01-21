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    تيفاني ترامب

    وزنه 13 قيراط وسعره أكثر من مليون دولار..تعرف على خاتم خطبة ابنة ترامب..صور

    © REUTERS / YURI GRIPAS
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    أعلنت تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قبل ساعات من مغادرتها للبيت الأبيض عن خطوبتها على صديقها الأمريكي لبناني الأصل، مايكل بولس.

    ونشرت صورة تجمعها بخطيبها، علقت عليها قائلة: "لقد كان شرف لي أن أحتفل بالعديد من المناسبات المهمة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض".

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    وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الى خاتم الخطبة الذي قدمه مايكل، والذي يزن 13 قيراطا ويصل ثمنه لحوالي 1,2 مليون دولار.

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    Публикация от SAMER HALIMEH NEW YORK (@samerhalimehny)

    ونشرت الصحيفة صورا لتيفاني وهي تتباهى باستعراض خاتمها المذهل، الذي صمَّمه تاجر المجوهرات والألماس المقيم في نيويورك سامر حليمة.

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    Публикация от SAMER HALIMEH NEW YORK (@samerhalimehny)

    وبحسب مصدر صرح للصحيفة فإن الخاتم عبارة عن حجر ألماسي مركزي على شكل زمردة يستقر بين قطعتين ألماسيتين جانبيتين.

    والألماسة الأساسية في الخاتم بدرجة اللون H، ويتميز الحجر بدرجة نقاء VVSI، اختصار very, very slightly included أو "شوائب صغيرة جدا جدا"، القريبة من النقاء الكامل.

    هذا وكانت تيفاني قد إرتدت الخاتم في متجر حليمة بلندن في يونيو/حزيران عام 2019، لكنها اكتفت باختيار سوار "صداقة" ألماسي، وصل ثمنه لـ663 ألف دولار.

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    Публикация от SAMER HALIMEH NEW YORK (@samerhalimehny)

    يذكر بأن حليمة يقدم خدماته للمشاهير والأغنياء، مثل أوبرا وينفري، والسير إلتون جون، ونعومي كامبل.

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    الكلمات الدلالية:
    مجوهرات, ألماس, خاتم, ترامب
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