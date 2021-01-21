وزير الخارجية البريطاني: نفخر بالوقوف إلى جانب السودان

وصل وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مساء أمس الأربعاء، في أول زيارة رسمية له، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

والتقى راب، خلال الزيارة برئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونظيره السوداني عمر قمر الدين ووزير العدل نصر الدين عبد البارئ وعدد من منظمات المجتمع المدني، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وصرح الوزير البرطاني، أن بلاده تفخر بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني ودعم رئيس وزارئه د. عبد الله حمدوك في قيادة الانتقال نحو الحرية والسلام والعدالة".

وأضاف راب أن "السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه وهو ينتقل إلى الديمقراطية".

وتناولت المباحثات السودانية البريطانية العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها ودعم الانتقال السياسي السلمي في البلاد.

كما تناول اللقاء العمل على الحد من التوترات الحالية في العلاقات السودانية الإثيوبية، حول ملفى الحدود وسد النهضة الإثيوبي.