وزير خارجية إيران يحذر بايدن من الفخ بعد انفجار دموي

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، على تنصيب جو بايدن كرئيس جديد للولايات المتحدة، بتغريدة مهينة عبر حسابه على موقع "تويتر".

وغرد ظريف:

"بدءا من التفجيرات الارهابية في بغداد حتى تملق نتنياهو، لها كلها هدف واحد: ايقاع رئيس اميركي اخر في الفخ لتوظيف دماء وخزانة الولايات المتحدة لـ "مواجهة" ايران".

وتابع ظريف مؤكدا: "رغم هذا التزلف المذل (من جانب نتنياهو)، فان هذه المؤامرة اليائسة ضد ايران ستفشل مرة أخرى".

From terrorist bombings in Baghdad to Netanyahu's boot-licking—albeit a new boot—all have but one objective: trap another POTUS into spending US blood & treasure to “confront” Iran



The cringe-worthy obsequiousness notwithstanding, desperate plotting against Iran will fail again. — Javad Zarif (@JZarif) January 21, 2021

​وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد تحدث اليوم الخميس، عن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومسألة اعتبارها عدوا دائما.

وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، بث مقطع منها اليوم الخميس، على "تويتر": "لم أقل إنها عدوة وأنا مسؤول فقط عن تصريحاتي. لقد دفعت ثمن المحادثات مع الولايات المتحدة عندما حدثت للمرة الأولى".

وأضاف، إن "دوره كوزير خارجية لإيران كان بارزا في إبرام الاتفاق النووي، لكن دوره في السياسة الخارجية كان صفرا"، مؤكدا أنه "لعب دورا محدود جدا في صياغة السياسات الإقليمية لطهران".

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة، أمس الأربعاء، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.