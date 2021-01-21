مقتل 15 شخصا وإصابة 5 آخرين بحريق في أوكرانيا

أفادت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا بما يلي: "قُتل 15 شخصا، وأصيب 5 آخرون بحريق في مبنى تم تحويله تحت منزل لكبار السن في خاركوف".

وجاء في بيان المكتب الإعلامي بوزارة الطوارئ الأوكرانية: "في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير، شب حريق في مبنى من طابقين، كان قد تم تحويله إلى دار لرعاية المسنين. وحتى الساعة 16.05 (17.05 بتوقيت موسكو) عثر المنقذون على جثث 15 شخصا، بينما أصيب 5 آخرون. تبلغ مساحة الحريق 100 متر مربع".

يتبع..