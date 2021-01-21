من خلال لجنة رقابة... حسم مصير حسابات ترامب المعلقة على "فيسبوك" بعد 90 يوما

أحالت شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مصير الحسابات الموقوفة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى لجنتها المستقلة للرقابة.

وستظل حسابات ترامب معلقة إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة حديثا من مراجعة القرار، بحسب موقع "تيكرانش".

من جانبها، قالت اللجنة إنها قبلت القضية، وستصدر قرارها في موعد أقصاه 90 يوما، والتي في مقدورها إلغاء قرارات الشركة المتعلقة بالمحتوى.

ومنعت شركة "فيسبوك" الرئيس الأمريكي السابق من الوصول إلى حساباته على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" بسبب مخاوف من اضطرابات عنيفة أخرى عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكونجرس في واشنطن يوم السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال نيك كليج مسؤول الشؤون العالمية في "فيسبوك": "أنا واثق للغاية من قضيتنا، واثق في أن أي شخص عقلاني ينظر إلى الظروف التي اتخذنا فيها هذا القرار وإلى سياساتنا الحالية سيتفق معنا".

وتعد هذه هي أول مرة يحجب فيها "فيسبوكط حسابا لرئيس أو رئيس وزراء.

وفي 9 يناير الجاري، أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب ترامب بشكل دائم بعد إزالته 3 تغريدات "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

كما أعلنت إدارة شركة "سناب" حظر حساب ترامب، على تطبيقها "سناب شات" بشكل دائم ونهائي.