انفجار في منشأة بتروكيماويات بمدينة خرسان شمالي إيران

وقع انفجار في منشأة بتروكيماويات في خرسان شمال شرقي إيران، ولم ترد معلومات حول وقوع إصابات حتى الآن.

وقال محافظ بوجنورد، غلام رضا عواد زاده، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "لحسن الحظ الانفجار في مجمع خراسان للبتروكيماويات لم يسفر عن سقوط ضحايا".

انفجار عنيف؛ في منشأة بتروكيماويات، بمدينة خرسان في إيران. pic.twitter.com/WPAhxy9iwI — إبراهيم بن صالح مجور (@ibrahim5muj) January 22, 2021

وأضاف أن "الدخان المتصاعد نتيجة هذا الانفجار مرتبط بالدخان الكثيف لانفجار غلاية بخار الماء وليس له علاقة بالأمونيا ولا داعي للقلق"، ولم يوضح مزيدا من التفاصيل عن سبب الانفجار.

وفي العام الماضي، شهدت إيران سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي البلاد.

وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.