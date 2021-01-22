أردوغان يرد على خصومه: الانتخابات في موعدها ولن تكون مبكرة

حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أمر الانتخابات المبكرة التي طالب بها خصومه السياسيون.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة بإسطنبول إن إجراء انتخابات مبكرة أمر غير وارد، وأن الانتخابات ستكون في موعدها المحدد يونيو/ حزيران 2023.

وتصعد المعارضة التركية من ضغوطها لإجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، وتؤكد أن تركيا لا يمكن أن تواصل في ظل حالة التدهور الاقتصادي الحالي حتى هذا الموعد، بينما يرفض الرئيس رجب طيب أردوغان التوجه إلى الانتخابات قبل موعدها، معتبرا أن "الدول القبلية" هي التي تلجأ للانتخابات المبكرة من وقت لآخر.

وكان زعيم المعارضة التركية، كمال كيلتشدار أوغلو، دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، لافتاً إلى أن "خلاص تركيا هو في الذهاب لانتخابات في أسرع وقت ممكن".

ودعا رئيس حزب "المستقبل"، والحليف السابق لأردوغان، أحمد داود أوغلو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، بسبب سياسات الرئيس التركي التي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر، وتحكم أقاربه في السلطة، بحسب رأيه.

ورداً على ذلك، أكد زعيم حزب الحركة القومية، المؤيد للحكومة، وحليف أردوغان، دولت بهتشلي، أن الانتخابات في موعدها، أي عام 2023، لافتاً إلى أن مرشح الائتلاف الحاكم، هو الرئيس رجب طيب أردوغان.