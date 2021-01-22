بايدن: الفيروس يتفاقم والأسر ستعاني من الجوع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إن الأزمة الاقتصادية بالولايات المتحدة تتفاقم وإن على الحكومة اتخاذ إجراء رئيسي الآن لمساعدة الأمريكيين الذين يواجهون صعوبات.

وأضاف بايدن في البيت الأبيض في أثناء طرح خطته لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا أن على الحكومة العمل "بحزم وجرأة" لمساعدة الأمريكيين الذين انخفضت رواتبهم و"لا يمكنهم الانتظار طويلا"، بحسب رويترز.

وقال بايدن إن خطته التي يبلغ حجمها تريليوني دولار لمعالجة الآثار المدمرة لجائحة كورونا تحظى بدعم من الشركات والعمالة.

وأضاف" أمريكيون كثيرون يتالمون. الفيروس يتفاقم. الأسر ستعاني من الجوع. الناس معرضون لخطر الطرد.التسريح من الوظائف يتصاعد من جديد.علينا التحرك".

وقال "لو تحركنا الآن فسيكون اقتصادنا أقوى على المديين القريب والبعيد".

This afternoon, I’ll be taking action to provide much-needed relief to communities and small businesses impacted by COVID-19. Tune in. https://t.co/VCXSO3ZRh9 — President Biden (@POTUS) January 22, 2021

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 24.7 مليون حالة، اليوم الجمعة، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.

وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث بلغ إجمال الوفيات 410 ألف حالة.