مجلس الأمن الدولي: يجب تقديم المسؤولين عن هجوم بغداد الإرهابي إلى العدالة

أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الجاري إلى العدالة.

موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس الأمن الدولي في بيان إن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي ضرب بغداد".

ودعا المجلس إلى محاكمة مرتكبي ومنظمي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية، كما طلب من جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أن تتعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد.

هذا واستهدف تفجير انتحاري مزدوج سوق شعبي في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر إعلامية للتنظيم.

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، صباح يوم الخميس، والذي راح ضحيته 32 قتيلا و110 جرحى حسب أحدث بيان لوزارة الصحة العراقية.