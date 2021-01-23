أمريكي يفوز بثاني أكبر جائرة يانصيب بتاريخ الولايات المتحدة

استطاع مواطن أمريكي الفوز بثاني أكبر جائزة في تاريخ مسابقة اليانصيب في الولايات المتحدة والتي جنى من خلالها مبلغ مليار دولار.

وذكر موقع المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية أن التذكرة الفائزة كانت استثنائية وتتميز بتطابق كل الأرقام الستة المنشورة خلال عملية الإعلان عن الرابحين.

وبحسب الموقع فإن الكرات البيضاء التي تحمل أرقام 4 و26 و42 و50 و60، بالإضافة إلى الكرة الذهبية برقم 24 هي الرابحة للمسابقة الكبرى.

وأشارت شركة اليانصيب الأمريكية إلى أن الفائز حصل على أكبر ثاني جائزة في تاريخ البلاد بعد الجائزة الكبرى الأولى التي بلغت 1.5 مليار دولار وتم سحبها عام 2018.