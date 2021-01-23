السويد تستعد لإجراء احترازي مع دولة أوروبية بسبب سلالة جديدة من كورونا

ونقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء السويدية تأكيدها أن السويد تعتزم فرض حظر موقت على دخول النرويج بسبب انتشار شكل جديد من الفيروس التاجي في الدولة المجاورة.

وفرضت العاصمة النرويجية أوسلو وتسع بلديات مجاورة في وقت سابق من اليوم بعضًا من أشد إجراءات الإغلاق حتى الآن بعد تفشي البديل الأكثر عدوى للفيروس التاجي، الذي تم تحديده لأول مرة في بريطانيا.

وكانت هيئة الصحة السويدية قد اوصت فى وقت سابق اليوم السبت بأن يعزل المسافرون من النرويج ذاتهم لمدة اسبوع على الأقل وإجراء اختبار كورونا عند دخولهم السويد .

القلق بشأن البديل الجديد يعني تم منع المسافرين من بريطانيا من دخول السويد منذ ديسمبر كانون الاول.

النرويج لديها 55 حالة مؤكدة من الفيروس الذي انتشر بالفعل على نطاق واسع في بريطانيا، وفقا لبيانات هيئة الصحة النرويجية.