للمرة الأولى في أسبوعين… انخفاض مرضى كوفيد-19 بوحدات الرعاية الفائقة بفرنسا

تراجع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في وحدات الرعاية الفائقة بفرنسا بواقع 16 حالة إلى 2896، وهو أول انخفاض في أسبوعين بعد أن بلغت الزيادة نحو 20 يوميا منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.

كما سجلت وزارة الصحة الفرنسية 23924 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وكانت سجلت 23292 أمس الجمعة و21406 يوم السبت الماضي، بحسب رويترز.

وتراجع عدد الوفيات اليومي في المستشفيات بكوفيد-19 إلى 230 من 3019 أمس الجمعة.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، يوم الجمعة، بأنه يجب على جميع القادمين إلى فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي إجراء فحص كورونا سلبي قبل 72 ساعة من قدومه.

هذا وبدأت فرنسا يوم السبت الماضي، تنفيذ حظر التجول المبكّر الذي يبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا بتوقيت باريس.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس، الخميس الماضي، إن الوضع الحالي في فرنسا "لا يستدعي فرض حجر صحي ثالث" لكنه لم يستبعد فرضه في حال ارتفعت أعداد المصابين.