زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة قطبية قبالة سواحل تشيلي الجنوبية

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة في المحيط الجنوبي قرب سواحل تشيلي فيما أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة إدارة الطوارئ في تشيلي في بيان: "ضرب زلزال بقوة 7 درجات جزر شيتلاند الجنوبية الواقعة بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية".

وأضاف البيان: "يقع مركز الزلزال على عمق 40 كيلومترًا وعلى بعد 1328 كيلومترا من مدينة بونتا اريناس التشيلية".

وأفاد كل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وهيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية بأن الزلزال وقع في حوالي 23:30 بتوقيت تشيلي وأشارتا إلى أن قوته بلغت 7 درجات.