البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء سياسة تطبيق "واتسآب" الجديدة

أعرب عضو البرلمان الأوروبي، إنجين إيروغلو، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، عن قلقه بشأن السياسات الجديدة لتطبيق المراسلات "واتسآب".

ووفقا لموقع "تيلير ريبورتر"، استذكر إيروغلو أنه في عام 2014 وعد موقع "فيسبوك" مستخدمي واتسآب بأنه "سيتم تخزين بيانات التطبيقين بشكل منفصل"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية اعترفت في وقت لاحق بأن شراء برنامج المراسلة ودمج الشركات أمر قانوني.

وفي سياق متصل، تساءل المسؤول الألماني عن التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لحماية المعلومات الشخصية فيي ظل سياسة التطبيق الجديدة، وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت التغييرات في شروط الاتفاقية قيد النظر من قبل السلطات الأمنية.

وفي 8 كانون الثاني/يناير، قام تطبيق "واتسآب" بتحديث اتفاقية المستخدم الخاصة به، لإجبار المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية والموافقة على السماح لـ"فيسبوك" والشركات التابعة لها بجمع بيانات "واتسآب"، بما في ذلك أرقام هواتف المستخدمين وأرقام هواتف جهات الاتصال والموقع والمزيد.

ومن جانبها، أخبرت المتحدث باسم "واتسآب تيكنيكا أرس"، أن "هذا التغيير في خصائص الخدمة، كان للسماح للشركات بتخزين محادثات واتسآب"، باستخدام البنية التحتية لـ"فيسبوك".