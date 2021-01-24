دعوات بإلغاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية

وقع 45 شخصا اليوم الأحد، على عريضة تطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن بإلغاء قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، حول الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

ووفقا لوكالة "الأنباء الصحراوية"، جاء في نص الرسالة :"الصحراء الغربية معترف بها كبلد غير محكوم ذاتيا من قبل الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية وكذا محكمة العدل الأوروبية، ووفقا لإجماع واسع من علماء القانون الدولي وبالتالي، من حق شعب تلك الأمة تقرير مصيره واستقلاله إن اراد ذلك، من خلال إجراء استفتاء حر ونزيه، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف الموقعون :"الصحراء الغربية المعروفة رسميا باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، معترف بها كذلك من قبل عشرات الدول، وهي عضو مؤسس كامل العضوية في الاتحاد الأفريقي، الذي يحظر ميثاقه التغييرات أحادية الجانب للحدود الموروثة عن الاستعمار، وعليه فإن إعلان ترامب قد سجل تبني الولايات المتحدة احتلال بلد أفريقي معترف به قانونيا من قبل بلد آخر."

وأشار الموقعون الذين أغلبهم من الأكاديميين والحقوقيين إلى أن السماح بالإبقاء على قرار ترامب، سيقوض بشكل خطير سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في القارة بل وقد يشجع دولا أخرى على الاعتقاد بأن بإمكانها التوسع دون حساب.

وتجدر الإشارة أن الموقعين على الرسالة أساتذة جامعيين وحقوقيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والجزائر، وفرنسا، واسبانيا، والمانيا، والبرتغال، واستراليا، وكندا، وايطاليا.

الجدير بالذكر أن ترامب، كان قد أعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر إلى أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع، حيث مدد مجلس الأمن في قرار جديد نهاية أكتوبر مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لعام آخر.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات المغربية أنها قررت التحرك عسكريا لمواجهة ما قالت إنه "استفزازات ميليشيا البوليساريو الخطيرة"، وهو ما اعتبرته "البوليسايو" خرقا "ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.