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    يهود متشددون على خلفية مدينة القدس القديمة، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    شرطي إسرائيلي يطلق النار في اشتباكات مع متشددين يهود قرب تل أبيب... فيديو

    © AFP 2020 / Thomas Coex
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    اندلعت مواجهات عنيفة في أنحاء مختلفة من إسرائيل، اليوم الأحد، بين الشرطة ومتشددين يهود، خرقوا الإجراءات التي تفرضها السلطات للحد من تفشي وباء كورونا.

    صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن المئات من المتشددين في مدينة بني براك شرق تل أبيب وسط إسرائيل أغلقوا الطرقات احتجاجا على إغلاق المدارس الدينية لمنع التجمعات.

    وخلال المواجهات أحاط العشرات من المتشددين بشرطي إسرائيلي، ما دفعه لإطلاق النار في الهواء، بعدما شعر بأن حياته باتت معرضة للخطر، بحسب المصدر ذاته.

    في سياق متصل، اعتقلت الشرطة صباح اليوم في حي "مئا شعاريم" و"كيكار هشبات" بالقدس 5 متشددين يهود بتهمة الإخلال بالنظام العام.

    كما حاولت الشرطة إخلاء العشرات من طلاب المدارس الدينية بمدينة أشدود جنوب إسرائيل، وأصيب 4 من عناصر الشرطة في مواجدهات عنيفة اندلعت بالمكان، ويظهر في المواجهات شرطيا يقول بحمل طفل وإلقاءه على الأرض مرتين.

    من جانبها، ردت الشرطة على الواقعة بالقول: "منذ ساعات الصباح عملت الشرطة ضد مدرسة في أشدود، بعدما واصلت مرارا عملها بخلاف التعليمات".

    وأضافت وفق قناة "كان" الرسمية: "وصل صباح اليوم المئات  بينهم قاصرون، خالفوا الأوامر، وواجهوا الشرطة وأصابوا أربعة منها، وحاولوا بالقوة اقتحام المؤسسة التعليمية".

    واتهمت الشرطة المتشددين بالزج بالاطفال في مواجهة عناصرها من أجل "إثارة الاستفزاز".

    وفي حي "مئا شعاريم" بالقدس الذي تقطنه أغلبية من اليهود المتشددين (حريديم)، اندلعت اشتباكات بين الأهالي وضباط الشرطة الذين وصلوا لإغلاق المؤسسات التعليمية الدينية. وقالت الشرطة إن المئات تجمعوا في مكان الحادث وألقى البعض بالحجارة على ضباط الشرطة.

    والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد الإغلاق الشامل الذي تشهده البلاد للحد من الإصابة بفيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري، ويشمل بما في ذلك تعليق التعليم.

    وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 2394 إصابة جديدة بكورونا، و44 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 595 ألفا من بينهم 4361 حالة وفاة.

    ومنذ بداية الجائحة كانت المدن والأحباء التي يقطنها المتشددون اليهود هي الأكثر من حيث تفشي الوباء، نظرا لعدم التزام معظمهم بالتعليمات الخاصة بتقييد التجمعات.

    انظر أيضا:

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