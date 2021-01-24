إيران تكشف عن خطوة محلية أفشلت الحظر الأمريكي على بلادها

© AFP 2020 روحاني: الحظر على إيران تم بسعي الصهاينة والمتطرفين الأمريكيين والأنظمة الرجعية بالمنطقة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأحد، عن جهانغيري أن صناعة النفط والغاز الإيرانية أفشلت الحظر على أرض الواقع، وتمكنت من تحطيم الرقم القياسي في صادرات النفط والمنتجات النفطية خلال فترة الحظر الأمريكي، بحيث تضاعف تصدير المنتجات النفطية أكثر من أربعة أضعاف.

وعلى هامش زيارته للمعرض الدولي الخامس والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، اليوم الأحد، أشار جهانغيري في تصريح للصحفيين، إلى أن الحظر المفروض على البلاد تسبب في نقص إيرادات العملة الصعبة بمقدار 100 مليار دولار، ولكن وزارة النفط استطاعت وبخطوات شجاعة تجاوز الرقم القياسي في صادرات النفط والمنتجات النفطية، بحيث تضاعفت هذه الصادرات أكثر من أربعة أضعاف.

وأوضح نائب الرئيس الإيراني أن كوادر بلاده الشبابية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات حققت إنجازات كبيرة، وأنها تعمل على تحقيق إنجازات أكبر، موضحا أنه وبعد قرار وزير النفط بإشراك الجامعات في قطاع النفط والغاز، توقع أن إيران ستكون أمام مخاطرة، لكن ما حصل هو أن أساتذة الجامعات وطلاب المراحل النهائية والفروع الجامعية المتعلقة بهذا القطاع، دخلوا بقوة في إنتاج العلم والنظريات الهندسية والصناعات التحويلية، الأمر الذي أغنى مشاريع تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد عمل على تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية، حسب تصريحات له منذ العام 2019، حيث قال: "يجب أن نرفع الإنتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، في 22 أبريل/ نيسان 2019، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو من العام نفسه.