بعد 18 يوما من التيه بغابة أسترالية.. مسن يكشف كيف صمد هذه الفترة

بعد أكثر من أسبوعين على فقدانه داخل غابة أسترالية، عثر أحد السكان المحليين على روبرت ويبر البالغ من العمر 58 عاما.

وذكر موقع "إيه بي سي نيوز"، اليوم الأحد، أنه بعد أيام من البحث في مراعي الماشية في جنوب كوينزلاند، عثر النائب المحلي توني بيريت وزوجته ميشيل، على ويبر جالسا تحت شجرة قرب سد مائي.

وكان ويبر قد فقد في السادس من كانون الثاني/يناير إثر خروجه من فندق في مدينة كيلكيفان على بعد حوالي مائتي كيلومتر في شمال بريزبين.

وأوضحت شرطة كوينزلاند أن ويبر تاه بمركبته في طريق لم يكن يعرفها، لافتة إلى أنه ظل في سيارته مع كلبه لمدة ثلاثة أيام قبل أن ينقطع عنه الماء.

وعلى إثر نفاد الماء انطلق مشيا وبقي قرب سد مائي حيث صمد مفترشا الأرض للنوم.

Missing man, Robert Weber, was located this morning (Sunday January 24) near a dam around 9am by a property owner. https://t.co/jiwNQYhrVz pic.twitter.com/TpRBN77C6C — Queensland Police (@QldPolice) January 24, 2021

​وحسب بيان الشرطة فإنه ظل طوال هذه الفترة يشرب الماء من السد، ويتناول الفطر.

وكانت السلطات علقت عمليات البحث الجوي والبري عنه بعد أسبوع إثر تمشيط "منطقة ذات كثافة حرجية كبيرة في الغابة وأنهر وسدود وأرض وعرة وسط طقس ماطر".

وتم نقل روبرت ويبر الذي لم يعثر على كلبه إلى المستشفى وهو يعاني جراء البقاء في العراء لكنه سليم.