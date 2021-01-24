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    Jaime Rocha, un espía gaditano en la Libia de Gadaffi

    رجل استخبارات إسباني يكشف قصة تجسسه على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

    © Photo / Cortesía de Trescom
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    كشف خايمي روشا العميل "007" من مدينة قادش الإسبانية عن قصة تجسسه على الزعيم الليبي الراحل معمل القذافي أثناء عملية" إلدورادو كانون".

    يبدو خايمي روشا شخصا عاديا، لكن "جيمس بوند أوف قادش" كان شاهدا على أهم لحظات القرن العشرين، لقد رأى وسمع أشياء لم تصدقها أبدًا، رغم أنه ظل صامتًا حتى الآن.

    عند التقاعد، قرر روشا من مبدأ إلزامية شرح ماضيه السري لعائلته، كتابة نوع من الاعتراف. نشأت رواية من ذكرياته"عملية إلدورادو كانون" تحكي عن مغامرات جاسوس إسباني في ليبيا قام بجمع معلومات عن القذافي.

    الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يستند على أكتاف الرئيس المصري حسني مبارك ثم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال جلسة تصوير في سرت
    © REUTERS / REUTERS FILE PHOTO
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    بالعودة إلى الثمانينيات، في نهاية الحرب الباردة ، كان القذافي في حلق الغرب. نُسبت عدة هجمات إرهابية إلى الحكومة الليبية، وبعد ذلك بدأت وكالة المخابرات المركزية في محاربة القذافي. في 15 أبريل 1986، أطلق رونالد ريغان عملية "إلدورادو كانون" للإطاحة بالحكومة الليبية.

    لكن دول الناتو مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا رفضت السماح للطائرات الأمريكية بالتحليق فوق ليبيا، وهو ما دفع هذا إلى إعادة تخطيط جذرية للبعثة بمساعدة المخبرين المحليين. عندها طلبت وكالة المخابرات المركزية دعمًا من جهاز المخابرات الإسبانية وهنا بدأت قصة الجاسوس الإسباني روشا..

    جاسوس إسباني في بلاط القذافي

    يقول روشا إنه في اجتماع طارئ ، اقترح الجنرال إميليو ألونسو مانجلانو، مدير جهاز الاستخبارات الإسبانية من عام 1981 إلى عام 1995، أن يذهب الراغبون إلى ليبيا بناءً على طلب وكالة المخابرات المركزية. تطوع روشا ، الذي كان يعرف المنطقة جيدًا، لأنه عمل في المغرب العربي، حيث كان منخرطًا في شبكات سرية وجبهة البوليساري".

    كانت وظيفة روشا في ليبيا هي الإبلاغ عن تحركات الأنظمة المضادة للطائرات أو الكشف عن مكان وجود القائد نفسه ، وكذلك إن أمكن تحديد مكان إقامة القذافي، والتي ورد أنها تتغير يوميًا لفترة طويلة كان المصدر الوحيد للمعلومات من ليبيا للغرب.

    يقول روشا: "لم يكن الأمر سهلاً وكان خطيرًا للغاية، لكن لحسن الحظ أنجزت مهمتي وعدت". خلال رحلته ، أتيحت له أيضًا فرصة الدردشة مع الزعيم الليبي.

    وأكد روشا بالتفصيل في عدة مناسبات: "رأيت القذافي عدة مرات. صافحته ... وفقًا للأسطورة ، كنت مهندسًا أرسلته شركة إسبانية إلى هناك".

    وقالت روشا في مقابلة مع سبوتنيك: "لقد استقبلته في المناسبات الرسمية فقط، وكما قلت عدة مرات، لم يكن لديه حس فكاهي لقد كان شخصًا غير ودي".

    حياة الجاسو س المحترف لجميع المهن

    على الرغم من أن الرواية تتعامل فقط مع الفصل الليبي في سيرة روتشي، إلا أن حياته المهنية أكثر شمولاً. كان وكيلاً لجهاز الاستخبارات الإسبانية  لما يقرب من 30 عامًا، قام خلالها بمهام مثل تنسيق الشبكات السرية في المغرب العربي. ويقول روشا: "لقد كانت مرحلة غيرتني بالتأكيد كشخص".

    وكان أيضًا مدير أوروبا لقسم ما وراء البحار   للمخابرات الإسبانية، وكان رئيسًا للبنى التحتية التشغيلية. بعد ذلك، تم نقله إلى تشيكوسلوفاكيا السابقة لمدة خمس سنوات، حيث تم القبض عليه بسقوط جدار برلين. وهناك تعامل مع عدد كبير من الدبلوماسيين وضباط المخابرات، كما أتيحت له الفرصة للتواصل مع شخص بارز آخر هو فاتسلاف هافيل ، "على عكس القذافي تمامًا. شخص ذكي وودود" ، بحسب ضابط المخابرات.

    • العميل الروسي روشا يي
      العميل الروسي روشا يي
      © Photo / Cortesía de Trescom
    • العميل الإسباني روشا
      العميل الإسباني روشا
      © Photo / Cortesía de Trescom
    • العميل الإسباني روشا ض
      العميل الإسباني روشا ض
      © Photo / Cortesía de Trescom
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    © Photo / Cortesía de Trescom
    العميل الروسي روشا يي

    يقول الإسباني: "في ذلك الوقت كان هناك مجموعة من الجواسيس والصحفيين من جميع أنحاء العالم ، كان لدى المخابرات التشيكوسلوفاكية الكثير من العمل. لقد لاحظت بعض المراقبة، وتم إيقافي عدة مرات على الطريق، لكنها لم تذهب أبعد من ذلك".

    كان روشا ضابطا في البحرية عندما انضم إلى المخابرات الإسبانية عام 1979. لسنوات عديدة، كانت حياته اليومية مخفية عن الجميع، حتى عن أسرته ، ويقول "إنه أمر صعب للغاية وهو حظ كبير إذا كان لديك عائلة لا تطرح أسئلة، وتؤمن بك من أعماق قلوبهم. وعلى الرغم من أنهم لا يعرفون ما تفعله، إلا أنهم يعلمون أنه أمر مهم. إنها تضحية كبيرة. بالنسبة لهم أكثر منك".

    من الصعب على الجميع العيش بعيدًا عن المنزل والأسرة، لكن عدم القدرة على مشاركة صعوباتهم حتى والتضحية بأرواحهم هو صليب يتحمله الجواسيس، كبقية مخاطر المهنة. في رأيه، "يقوم الشخص بذلك بدافع الشعور بالمسؤولية" ، مستشهداً بعمل المؤلف الكاتالوني القس بيتي ، "حرب الجواسيس"، يصف ضباط المخابرات بأنهم مثاليون. والمثالي لا ينتظر الاعتراف والامتنان.

    ما هو حقا أن تكون رجل استخبارات

    العمل الاستخباراتي هو لغز كبير لعامة الناس. يؤكد روشا أنه أكثر شيوعًا مما نعتقد. يشرح قائلاً: "الكل يتجسس على الجميع، وهذا ليس مفاجئًا". لحسن الحظ ، هذه الثغرات في الثقافة الشعبية، والتي تم ملؤها في السابق بشكل غير صحيح من خلال الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تمتلئ الآن بالكتب التي كتبها جواسيس سابقون في إسبانيا بأسلوب المتكلم، كما كتب ضباط استخبارات إسبان سابقون أعمالهم بالإضافة إلى روشا.

    هذه الرواية، في جزء منها، هي تمرين في الأمانة بعد الاحتفاظ بالأسرار اللازمة لفترة طويلة. كان لروشا خمسة أطفال، وكان يعيش دائمًا مع حقيبة سفر جاهزة للذهاب في مهمة جديدة، دون إعطاء تفاصيل عن المنزل. يتعلم الأطفال فقط من هو الأب في مرحلة البلوغ.

    وقال روشا: "لم يعرفوا ما كنت أفعله في العمل وماذا كان يحدث لي أثناء السفر. لقد كتبت الكتاب لهم حصريًا". وبينما كان يكتب ذكرياته، شجعه أصدقاؤه على نشرها كرواية، ولكن قبل ذلك أرسل عمله إلى "البيت"، حيث يُطلق الآن على مقر مركز المخابرات الوطني، للتأكد من أنه لن يسبب مشاكل بنشره.

    هذه الرواية طريقة رائعة للتعرف على العالم وعمق العلاقات الدولية بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في تدمير الصورة المتفجرة لجاسوس مثل جيمس بوند، الذي يعتبره روشا شخصية سيئة للغاية. قائلا : "ما يقال في رواية جاسوسية يجب أن يكون قابلاً للتصديق، حتى لو لم يكن حقيقياً، واستخدام الخيال ليس مثل اختلاق الهراء".

    الأدب الإسباني ينقذ هذه المهنة القربانية المليئة بالمثاليين الذين يخاطرون كثيرًا بل ويموتون أحيانًا من أجل سلامة بلدهم.

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    الكلمات الدلالية:
    إسبانيا, تجسس, القذافي
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