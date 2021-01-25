"روس كوسموس" الروسية تتحدث لوكالة "سبوتنيك" بشأن التعاون مع أمريكا في مجال الفضاء

تحدثت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن استعدادها للتعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الفضاء.

صرح المكتب الإعلامي في "روس كوسموس" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين بما يلي: "بناءً على نتائج وضع مذكرة تفاهم بشأن التعاون ضمن مشروع "غيتواي" [البوابة]، قرر الجانب الروسي عدم المشاركة في هذا البرنامج".

وأضاف، "في الوقت نفسه، ونظرا لأهمية الحفاظ على الإمكانات العلمية والتكنولوجيا لاستكشاف الفضاء، يواصل الجانب الروسي مراقبة الوضع لمواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك."

وأوضح التصريح أيضا أن "لدى روسيا، اتفاقات تعاون في مجال الفضاء مع ما يزيد عن 30 دولة في العالم، بما في ذلك أمريكا واليابان والهند والبرازيل والسويد والأرجنتين، والدول الأعضاء في الوكالة الفضائية الأوروبية وغيرها من الدول والوكالات الفضائية".

ماهي البوابة القمرية؟

هي محطة فضائية قيد التطوير في مدار القمر، تهدف لأن تكون بمثابة مركز اتصالات يعمل بالطاقة الشمسية، ومختبر علمي، ووحدة سكن لفترة قصيرة الأجل، ومنطقة انتظار للمتجولين الفضائيين والروبوتات الأخرى.

وهذه المحطة سوف تلعب دورًا رئيسيًا في برنامج "أرتميس" التابع لـ"ناسا".