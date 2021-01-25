رئيس فنزويلا يكشف عن "قطرات معجزة" تعالج كورونا بنسبة 100%... فيديو

وقال مادورو في خطاب متلفز له، إن "عشرة قطرات تحت اللسان... ثم تحصل المعجزة"، لافتا إلى أنها تحيد فيروس كورونا بنسبة 100 في المئة عند استخدامها كل 4 ساعات.

وأوضح مادورو: "بعد أن حصلت على التصريح الصحي الرسمي للبلاد، يمكنني تقديم دواء كارفاتيفير الذي يحيد فيروس كورونا بنسبة 100 في المئة".

وتابع: "هذا العلاج هو نتاج دراسات إكلينيكية وعلمية وبيولوجية استمرت 9 أشهر، وتضمنت التجارب على مرضى بحالات متوسطة وشديدة، وأظهرت تعافيهم تماما من الفيروس بفضل هذه القطرات"، مشددا على أن كل ما يتعلق بهذا المنتج "سينشر في العالم وفي المجلات".

#EnVivo 📹 | Balance de la lucha contra la Pandemia del Covid-19, que enfrentamos con el Método 7+7 Plus. https://t.co/5tyWSprXg7 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2021

​وأكد مادورو أن نائبه ديلسي رودريغيز سيسلم جميع المعلومات إلى مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "حتى يتمكن من معرفة هذا المضاد الفيروسي القوي ويصادق عليه".

وأشار الرئيس، الذي سجلت بلاده 124 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينما توفي 1148 شخصا من جراء الإصابة بالمرض، إلى أن "10 قطرات تحت اللسان، كل 4 ساعات، ثم تحدث المعجزة، إنه مضاد فيروسات قوي، قوي جدا، يحيد فيروس كورونا".

ولفت مادورو إلى أن "كارفاتيفير دواء غير ضار تماما لأنه ليس له أي آثار جانبية أو سلبية"، أو على الأقل هكذا تظهر التجارب الضخمة التي أجريت عليه".

وأكد مادورو أن "الإنتاج الضخم (للدواء) سيبدأ هذا الأسبوع، حيث تخطط الحكومة لإنشاء نظام توزيع مباشر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد".

وشدد على أن الدولة كذلك تخطط لتصدير آلاف الجرعات من كارفاتيفير إلى البلدان المجاورة.

وذكر مادورو أن العقار للطبيب الفنزويلي José Gregorio Hernández الذي يبدو أنه شهير بين الفنزويليين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مادورو أن علماء من بلاده تمكنوا من "ابتكار دواء للقضاء على فيروس كورونا المستجد".

#EnVivo 📹 | Jornada de balance de la aplicación del método 7+7 Plus, en el marco de la lucha contra el Covid-19.https://t.co/n5Q3k1L9De — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 25, 2020

​وأضاف مادورو، في كلمة نشرها على "تويتر" حينها: "الدراسات استمرت ستة أشهر، وأظهرت النتائج، أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لكوفيد-19 بشكل كامل وتام، دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة".

وأوضح أن "فنزويلا ستقوم خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أنه "عندما نحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج".

وأكد مادورو أن "العقار الذي يقضي على فيروس كورونا" يعتمد على "جزيء DR10، الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي، وفيروس الورم الحليمي البشري، وإيبولا".