غوتيريش يدعو إلى زيادة القدرة على إنتاج اللقاحات ضد كورونا في جميع أنحاء العالم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى زيادة كبيرة في القدرة على إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وأنه يجب أن تكون الأدوية متاحة للجمهور.

موسكو - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في رسالته عبر الفيديو متحدثًا في منتدى في دافوس: "يجب زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات حول العالم بشكل كبير، ويجب توفير التراخيص وتوفير اللقاحات".

وأضاف بأن "التحدي الذي نواجهه الآن هو تقديم أكبر وأسرع توصيل لقاح شهده العالم على الإطلاق، للوصول إلى الجميع في كل مكان. إنه في المصلحة الذاتية لكل بلد".

وأكد أن "هناك خطرًا حقيقيًا من حدوث طفرات في الفيروس، مما سيجعله أكثر عدوى وفتكًا ومقاومة للقاحات الموجودة".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".