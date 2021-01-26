كندا تدعو لتصنيف "براود بويز" الأمريكية كمنظمة إرهابية

أقر ​مجلس النواب​ الكندي، يوم أمس الاثنين، بالإجماع مذكرة تدعو الحكومة ورئيسها ​جاستن ترودو​ إلى حظر جماعة "براود بويز" القومية المتطرفة في كندا باعتبارها "منظمة إرهابية".

ونقلت وكالة "globalnews" الكندية تصريحات المتحدثة باسم وزير ​الأمن العام​ بيل بلير بعد خطوة مجلس النواب الكندي قائلة: "مثل هذه القوائم ترسل رسالة واضحة مفادها أن كندا لن تتسامح مع أعمال ​العنف​"، مضيفة أنه "عندما يدرج كيان ما على القائمة، تجمد المؤسسات المالية أصوله ويصبح عملا جرميا التعامل عن سابق معرفة مع أصول مدرجة على القائمة".

وبحسب الوكالة فإن الحزب الديمقراطي الكندي الجديد تقدم بهذا القانون الذي يحث حكومة ترودو على استخدام كل الوسائل المتاحة أمامها للتصدي لانتشار الجماعات التي تنادي بتفوّق العرق الأبيض والمدفوعة بالكراهية، بدءا بتصنيف براود بويز كيانا إرهابيا في كندا.

وكانت ​الحكومة​ الكندية أعلنت مؤخّراً أنّ أجهزتها الأمنية تراقب من كثب هذه الجماعة وتجمع الأدلّة اللازمة لإدراجها على قائمتها السوداء.

وجماعة "براود بويز" التي تنادي بتفوّق العرق الأبيض أسّسها مواطن كندي لكنّه ما لبث أن نأى بنفسه عنها. وكان عدد من أفراد هذه الجماعة في عداد أنصار الرئيس الأمريكي السابق ​دونالد ترامب​ الذين اقتحموا مبنى ​الكابيتول​ في ​واشنطن​ في 6 كانون الثاني.