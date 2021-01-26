روسيا تقترح عقد لقاء "رباعية الشرق الأوسط" بمشاركة مصر والأردن والإمارات والبحرين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اقتراح بلاده عقد لقاء وزاري لـ "رباعية الشرق الأوسط" في ربيع أو صيف العام الجاري بمشاركة فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن والإمارات والبحرين.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال لافروف خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التسوية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ترحيب روسيا بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي حول التسوية في الشرق الأوسط:

"لقد أيد بلدنا منذ البداية عقد مثل هذه الصيغة، والتي ذكرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1850. ودعما لهذه المبادرة، نقترح التفكير في عقد لقاء وزاري في صيف أو ربيع عام 2021 بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء في الرباعية، وأربع دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، وبمشاركة إسرائيل وفلسطين بالطبع. وسيكون من المهم أيضا دعوة المملكة العربية السعودية بوصفها من أطلق "مبادرة السلام العربية".

ومنذ أيام أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها عقب مباحثات بين نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، وعضوي المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر وعارف عرفان، استعداد روسيا لتسهيل جهود المصالحة الفلسطينية وتنظيم لقاء بين الفلسطينيين في موسكو.

وجاء في بيان الخارجية الروسية:

"تم خلال اللقاء بحث آفاق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية. وأعرب الجانب الروسي عن دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القوى السياسية الفلسطينية الرئيسية بشأن إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني. في الوقت نفسه، تم تأكيد الاستعداد لمساعدة جهود توحيد الفلسطينيين من خلال عقد لقاء بين الفلسطينيين في موسكو".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، أن الاجتماع الفلسطيني- الفلسطيني في موسكو يجري إعداده وسيعقد بعد تسوية الوضع المتعلق بعدوى بفيروس "كورونا" المستجد.