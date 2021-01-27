وزيرا خارجيتي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجريان محادثات هاتفية

أجرى وزيرا خارجيتي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، محادثات هاتفية لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، منها قضية شبه الجزيرة الكورية وقضايا إقليمية وعالمية أخرى.

أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بيانا رسميا بشأن المحادثات بين الطرفين جاء فيه: "تحدث وزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وا عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين، نحو نصف ساعة".

وتابع البيان: "تبادل كانغ وبلينكين وجهة النظر المتمثلة بأن القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية هي قضية ينبغي التعامل معها بشكل عاجل في ظل إدارة بايدن، واتفقا على التشاور عن كثب مع بعضهما البعض لمعالجة القضية".

وختم البيان: "كما اتفقا على تعزيز التعاون في معالجة قضايا عالمية، مثل تغير المناخ ومكافحة فيروس كورونا المستجد، ورحب كانغ بتعيين بلينكين، الذي لديه فهم عميق للعلاقات بين سيئول وواشنطن وقضايا شبه الجزيرة الكورية".