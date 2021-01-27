المرشحة لمنصب وزير التجارة الأمريكية تتعهد بسياسة حازمة تجاه الصين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المرشحة لمنصب وزير التجارة الأمريكية تعهدت بتطبيق سياسة الحزم تجاه الصين خلال ولايتها الرسمية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المرشحة لمنصب وزير التجارة جينا ريموند، تعهدت خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بأن تكون حازمة مع ​الصين​ بسبب ممارساتها التجارية "المنافية لقواعد المنافسة".

وقالت ريموند للمشرعين "إذا تمت الموافقة على تعييني، فإنني أخطط لأن أكون صارمة جدا ل​مساعدة​ الأمريكيين على التنافس في مواجهة الممارسات غير العادلة للصين".

وأضافت ريموندو قائلة "الصين تصرفت بشكل واضح بطرق منافية لقواعد المنافسة، وأغرقت ​أمريكا​ بالصلب والألمنيوم الرخيص، مما يضر ب​العمال​ الأمريكيين وبقدرة شركاتنا على المنافسة".

وأكدت أنها تؤيد موقف بايدن الذي يقول إن ​الولايات المتحدة​ ستتشاور مع حلفائها لإقامة تجارة عادلة مع بكين.

يذكر أن المرشحة جينا ريموند تعد أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية رود آيلاند الأمريكية.