إيران: لن نعترف بأي فصيل أفغاني يسعى للسلطة عبر الحرب

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، ضرورة مشاركة جميع الأطراف الأفغانية في تحديد مصير بلادهم عبر عملية سياسية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، شدد شمخاني، خلال استقباله وفد من حركة طالبان الأفغانية اليوم الأربعاء، على أن "بلاده لن تعترف مطلقا بأي تيار يريد الوصول للسلطة في أفغانستان عبر الحرب".

ونبه إلى أن "واشنطن غير راغبة في تحقيق السلام في أفغانستان".

وعبر عن قناعته بأن "الولايات المتحدة تعتمد استراتيجية استمرار الحرب وإراقة الدماء بين مختلف الفصائل الأفغانية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة فيما يخص محادثات السلام تسعى لخلق طريق مسدود في المفاوضات بين مختلف الأطراف الأفغانية لإلقاء اللوم عليها في انعدام الأمن وعدم الاستقرار".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن"مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، أبلغ نظيره الأفغاني بأن الولايات المتحدة ستراجع الاتفاق المبرم مع حركة طالبان في فبراير 2020".

​يذكر أنه في نهاية فبراير/ شباط 2020، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاماً من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى.

وأفرجت طالبان حتى الآن عن حوالي 500 من بين نحو 1000 من عناصر الأمن الأفغاني الأسرى لديها ضمن الاتفاق، فيما أطلقت الحكومة الأفغانية حتى الآن أكثر من 4000 من عناصر طالبان من بين نحو 5000 تطالب الحركة بتحريرهم.

يشار إلى أن أعمال العنف ما تزال قائمة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بالتزامن مع عقد محادثات سلام بين وفد من الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة. ويحاول مسلحو طالبان (الحركة المحظورة في روسيا) اجتياح مدن صغيرة أو أحياء بجميع أنحاء أفغانستان، وتعزيز مواقعهم، والقيام بعمليات كرّ وفرّ ضد قوات الأمن.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يناهز 6 آلاف أفغاني قتلوا وجرحوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، 2020، رغم انطلاق مفاوضات السلام، وبينت أن هذا الرقم على الرغم من ذلك يظل أقل بنسبة 30 بالمئة من ذات الفترة الزمنية من العام قبل الماضي، 2019.