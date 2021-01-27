الشرطة البريطانية تخلي مصنعا لإنتاج لقاح "أسترازينيكا" بسبب "طرد مشبوه"

أخلت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، أحد مصانع انتاج لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في ريكسهام بويلز بالمملكة المتحدة، وذلك بعد بلاغ عن طرد مشبوه استدعى وصول وحدة لتفكيك المتفجرات لموقع الحادث.