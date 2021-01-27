البحرية البريطانية تشيد بجهود الجيش السوفيتي

وجاء في التغريدة، "حررت القوات السوفيتية معسكر أوشفيتز عام 1945 وكشفت أهوال المحرقة النازية للعالم".

#OTD in 1945, Soviet troops liberated @AuschwitzMuseum and revealed the horrors of the Nazi holocaust to the world.



76 years later we remember the victims of Nazism, including the 'sailor of Bergen-Belsen', murdered in the camp one week before freedom.https://t.co/IEXQEN9Y9F pic.twitter.com/VN48slqAAC — Royal Navy (@RoyalNavy) January 27, 2021

ويحيي العالم اليوم الأربعاء ذكرى الـ76 لتحرير أوشفيتز. وأقام متحف أوشفيتز حدثًا افتراضيًا مذكرا بمصير 200 ألف طفل قُتلوا في معسكر الموت النازي، وبقاء 700 طفل فقط على قيد الحياة عند وصول الجيش الأحمر في 27 يناير/كانون الثاني 1945.