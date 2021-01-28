أسترالي ينجو من الموت بفتح فكي تمساح وإخراج رأسه

نجا أحد سكان أستراليا من موت محتم بعد أن هاجمه تمساح ضخم، أطبق فكيه على رأس الرجل.

ووفقا لقناة "أ بي سي" الأسترالية، وقع الحادث في بحيرة بلاسيد بالقرب من بلدة كيرنز السياحية في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وبحسب القناة، هاجم التمساح مواطنا أستراليا يبلغ من العمر 44 عامًا كان يسبح في البحيرة، حيث شعر بقبضة قوية مفاجئة على الجزء العلوي من الرأس، ليدرك أن تمساحا يهاجمه.

وقال ضابط الطوارئ بول سويني للقناة

"وضع الرجل يديه في فك التمساح وتمكن من فتحه وإخراج رأسه منه، ليقوم التمساح بإطباق فكيه على كتفه الأيسر".

واستطاع الرجل السباحة والوصول إلى الشاطئ وطلب المساعدة ليتم نقله إلى أقرب مستشفى.

وأعرب الأطباء عن دهشتهم من عدم وجود كسور في الجمجمة، مشيرين إلى أن السباح كان محظوظًا لتمكنه من النجاة.