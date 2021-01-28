كابولوف يعرب عن تأييد روسيا لإطلاق المفاوضات بين الأفغان في أقرب وقت

عقد مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الخميس، جلسة مشاورات مع وفد من حركة طالبان أعرب فيه عن تأييد روسيا لإطلاق مفاوضات بين الأفغان تهدف لإنهاء الحرب وتشكيل قيادة للبلاد.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أعرب الجانب الروسي خلال اللقاء عن تأييده لإطلاق مفاوضات هادفة وبناءة بين الأفغان تؤدي إلى إنهاء الحرب الأهلية الدموية وتشكيل قيادة دولة فعالة على مستوى البلاد في أفغانستان في أقرب وقت".

ومن جانبهم أيد ممثلو طالبان جهود موسكو النشطة على مسار المصالحة الوطنية، مشيدين بدور روسيا وإمكانياتها في مساعدة الشعب الأفغاني في بناء دولة سلمية ومستقلة".

يذكر بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، كان قد أبلغ في وقت سابق، نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان العام الماضي.

وقال البيت الأبيض اليوم السبت، إن: "مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، أبلغ نظيره الأفغاني بأن الولايات المتحدة ستراجع الاتفاق المبرم مع حركة "طالبان" في فبراير 2020".