دعوة من سيئول إلى بيونغيانغ وواشنطن بشأن نزع السلاح النووي

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، نظيرتها الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، لاتفاق مبدئي حول نزع السلاح النووي.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونج سي-كيون، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنه "يتعين على كوريا الشمالية والولايات المتحدة السعي للتوصل إلى اتفاق مبدئي حول نزع السلاح النووي، يتضمن وقف النشاط النووي لبيونجيانج مقابل تخفيف بعض العقوبات".

وأضاف سي-كيون، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه المنصب قبل عام، أن "هناك حاجة إلى تفكير "خلاق" وحوافز متبادلة، لاستمرار المفاوضات والحيلولة دون انهيارها مرة أخرى".

وتابع: "يمكننا أن نبدأ بتجميد جميع الأنشطة النووية وتقليص بعض برامجها... سيكون من الأفضل إذا تمكنا من التخلص منها كليا وبشكل نهائي، إلا أن ذلك ليس سهلا وسنحتاج إلى بديل".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعهدا خلال أول قمة جمعتهما عام 2018 ببناء علاقات جديدة، والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن قمتهما الثانية والمحادثات التي تلتها كان مصيرها الانهيار.

وعرضت كوريا الشمالية، تفكيك مجمعها النووي الرئيسي مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة عليها، لكن واشنطن قالت إنه يجب على بيونغيانغ أيضا تسليم أسلحتها النووية.