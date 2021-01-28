"ممتنون للغاية"... الرئيس الصربي يشكر روسيا على توريد لقاح "سبوتنيك V"

شكر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، روسيا على لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V"، والذي ستصل الدفعة التالية منه إلى هذا البلد البلقاني يوم غد 29 يناير.

وصرح رئيس الدولة بذلك للصحفيين بعد اجتماع مع الجيش في دار الحرس، حيث قال، بحسب مانشرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا" الروسية: "غدًا سيصل 20 + 20 ألفًا من لقاح "سبوتنيك V" الروسي من روسيا". موضحا "لماذا أقول 20 + 20؟ لأن الجرعة الأولى من اللقاح الروسي ليست مثل الثانية، على عكس لقاح فايزر واللقاح الصيني، شكرًا لهم من أجل ذلك، شكرًا روسيا على كل لقاح أرسلتيه إلينا، نحن ممتنون للغاية، لكننا بالتأكيد بحاجة إلى المزيد، نحن نتفاوض مع الشركات المصنعة الأخرى من خلال القنوات المفتوحة والمغلقة".

وأضاف أيضًا أنه في الوقت الحالي، أبرمت صربيا اتفاقات بشأن توريد 6.5 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، لكنها لا تستطيع تلقيها بالكامل بسبب نقص الطاقة الإنتاجية في العالم.

وبحسب الرئيس، يوجد الآن 750 ألف صربي على قائمة التطعيمات، لكن "الحاجة الحقيقية هي تطعيم 3.5 مليون".

وقال فوسيتش: "لكننا سنقاتل من أجل كل لقاح"، مضيفًا أن "الدول الغنية الفردية تلقت جرعات من اللقاح أكثر بست مرات مما حصلت عليه بين سكانها".

وللتذكير، أصدرت وكالة الأدوية الصربية تصريحًا لاستخدام لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي في 31 ديسمبر. وبدأت استخدام الدواء في 6 يناير.